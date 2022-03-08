Як піклуватися про стосунки в складні часи: поради

Будьте відкритими у спілкуванні.

Якщо ви почуваєтеся пригнічено чи схвильовано через усі події, знайте, що це нормальна реакція. Проте це також означає, що потрібно стежити за своїм психічним здоров’ям.

Про це пише UNICEF Україні.

Коли ви проводите більше часу з близькими в цей непростий період, це може викликати проблеми в стосунках.

П'ятихвилинні розмови

Будьте відкритими у спілкуванні: навіть п’ятихвилинна розмова з людьми, з якими ви живете, може зарадити вашим стосункам. Спільні сніданки чи вечері – чудова нагода для спілкування! Позитивна розмова у доброзичливому тоні підніме настрій усім. Але пам’ятайте, ви не зобов’язані бути усміхненими завжди, особливо, коли почуваєтесь погано. Краще висловлювати справжні емоції.

Розберіться у власних почуттях

Зрозумійте, що змушує вас гніватися, розчаровуватися, засмучуватися чи закриватися. У жодному з цих почуттів немає нічого поганого. Важливо те, як ви з ними справляєтесь. Спробуйте подумати про те, що викликає ці почуття. Наприклад: «моя мати мене критикує», «мої сусідки влаштовують безлад», «в мене щось не виходить», «батьки часто сваряться».

Реагуйте свідомо, а не імпульсивно

У конфлікті легко зреагувати імпульсивно. Ось кілька конструктивних варіантів реакції: піти, відволіктися, спочатку заспокоїтися. Зробіть кілька повільних вдихів і зосередьтеся на тому, що вас оточує у конкретний момент. Погода. Звуки. Ваше дихання. Постарайтеся пояснити, як ви почуваєтесь. Попросіть про допомогу, якщо ви намагалися, але не можете заспокоїтися, або якщо хтось інший не може заспокоїтись.

Відкрийтесь тим, хто вас підтримує

Подумайте про 5 людей у вашому житті. Як ви себе почуваєте з ними? Як ви ставитесь до них? Виберіть, кому приділити час.

Подумайте про те, як ви можете допомогти, наприклад, з хатніми справами, чи зробити перерву і послухати, коли другові потрібно поговорити. Як можна комусь відкритися, коли соціальна діяльність є обмеженою чи неможливою? Чи є способи відкритися їм, навіть якщо ви не бачите їх так, як вам би хотілося?

Вдячність живить стосунки

Висловіть вдячність 2 людям, які наповнюють ваше життя світлом і силою. Це може бути особиста зустріч, дзвінок, СМС, лист чи будь-який інший спосіб. Якщо не можете, спробуйте зв’язатися з ними у своїх думках – у спогадах, які ви розділили, і подякуйте їм за них.

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