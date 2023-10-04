Як працюватимуть лікарні під час блекаутів: у МОЗ відповіли

У МОЗ запевняють, що лікарні готові до ймовірних блекаутів.

В Україні наближається опалювальний сезон, відтак на тлі торішніх блекаутів загострюється питання щодо забезпечення стабільної роботи закладів медичної критичної інфраструктури.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

За його словами, на рівні країни створено координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії.

Зазначається, що на сьогодні кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором.

"Спираючись на торішній досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії та узгодили його з іншими органами влади. Наша головна мета — це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично — протягом кількох секунд", - зауважив він.

Опалювальний сезон та блекаути

Опалювальний сезон у школах України розпочинається раніше, аніж тепло з’являється у квартирах і будинках людей, адже заклади освіти належать до об’єктів соціальної сфери.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про створення координаційних штабів, аби оперативно реагувати на усі загрози під час осінньо-зимового періоду під час ворожих атак по енергосистемі.

Експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак вважає, що цієї осені російські загарбники не збільшать удари по енергосистемі, порівняно з торішніми атаками.

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