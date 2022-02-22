Примусове стягнення боргу з офіційного доходу: максимальна сума, яку можуть утримувати

Частина коштів у рахунок погашення боргів за комунальні послуги, штрафи, кредити, податки може примусово утримуватися з будь-яких доходів українців (стипендія, заробітна плата, пенсія, державна допомога) за рішенням суду. Скільки мають право відраховувати з доходу та коли закон забороняє такі відрахування – читайте в матеріалі ТСН.ua.

В розділі IX Закону України “Про виконавче провадження” передбачено, якщо боржник не має необхідного майна чи коштів на банківських рахунках для покриття боргу за комунальні послуги, штрафи, кредити, податки тощо, суд може ухвалити рішення про відрахування з офіційних доходів.

При цьому, згоди самого боржника на стягнення коштів не потрібно. А рішення суду виконується в примусовому порядку. Однак боржника повинні попередити про це за допомогою рекомендованого листа судового виконавця.

Примусове стягнення боргу за кредитним договором, комунальні послуги, штрафи здійснюється після вирахування з суми доходу зборів, всіх податків та Єдиного соціального внеску. Яку суму можуть вираховувати:

до 70% від зарплати , стипендії, пенсії – якщо боржник відбуває покарання у вигляді виправних робіт, а також в тому випадку, якщо стягується борг за аліменти для неповнолітніх дітей, або є кілька виконавчих документів на одного громадянина;

, стипендії, пенсії – якщо боржник відбуває покарання у вигляді виправних робіт, а також в тому випадку, якщо стягується борг за аліменти для неповнолітніх дітей, або є кілька виконавчих документів на одного громадянина; до 50% від офіційного доходу – якщо стягується борг за аліменти, при відшкодуванні шкоди здоров’ю чи життю, при відшкодуванні моральної або майнової шкоди;

– якщо стягується борг за аліменти, при відшкодуванні шкоди здоров’ю чи життю, при відшкодуванні моральної або майнової шкоди; до 20% від доходу – у випадку всіх інших стягнень (заборгованість в оплаті комунальних послуг, штрафи ПДР).

З яких доходів закон забороняє примусове стягнення боргу за кредитним договором, комунальні послуги тощо