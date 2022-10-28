Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Йде повітря з Атлантики: синоптик розповів про погоду

Дата публікації
Перегляди
667
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Йде повітря з Атлантики: синоптик розповів про погоду

Фото: УНІАН

У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі.

До кінця жовтня в Україні буде тепла погода з невеликими дощами. Адже до країни йде повітря з Атлантики.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

"Завдяки стійкій зональній циркуляції, в Україну надходять нові і нові порції теплого вологого повітря атлантичного походження. Температурний фон в останні числа жовтня виявиться на 4-6 градусів вищеим за кліматичну норму", - пояснив синоптик.

У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі, які принесуть лабовиражені атмосферні фронти

"Імовірні також місцями ранкові та нічні тумани. Таким чином, утримається класичний осінній характер погоди", - наголосив синоптик.

Як повідомлялося, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.

Читайте також:

У Карпатах випав перший сніг - якою буде погода у всій Україні

У Карпатах випав перший сніг - якою буде погода у всій Україні
 

Повʼязані теми:

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
667
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація