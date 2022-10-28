Йде повітря з Атлантики: синоптик розповів про погоду

У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі.
До кінця жовтня в Україні буде тепла погода з невеликими дощами. Адже до країни йде повітря з Атлантики.
Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.
"Завдяки стійкій зональній циркуляції, в Україну надходять нові і нові порції теплого вологого повітря атлантичного походження. Температурний фон в останні числа жовтня виявиться на 4-6 градусів вищеим за кліматичну норму", - пояснив синоптик.
У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі, які принесуть лабовиражені атмосферні фронти
"Імовірні також місцями ранкові та нічні тумани. Таким чином, утримається класичний осінній характер погоди", - наголосив синоптик.
Як повідомлялося, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.
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