Йде повітря з Атлантики: синоптик розповів про погоду

У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі.

До кінця жовтня в Україні буде тепла погода з невеликими дощами. Адже до країни йде повітря з Атлантики.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

"Завдяки стійкій зональній циркуляції, в Україну надходять нові і нові порції теплого вологого повітря атлантичного походження. Температурний фон в останні числа жовтня виявиться на 4-6 градусів вищеим за кліматичну норму", - пояснив синоптик.

У суботу та неділю в Україні будуть короткочасні дощі, які принесуть лабовиражені атмосферні фронти

"Імовірні також місцями ранкові та нічні тумани. Таким чином, утримається класичний осінній характер погоди", - наголосив синоптик.

Як повідомлялося, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.

Читайте також: