Идет воздух из Атлантики: синоптик рассказал о погоде

В субботу и воскресенье в Украине будут кратковременные дожди.

В конце октября в Украине будет теплая погода с небольшими дождями. Ведь в страну идет воздух из Атлантики.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

"Благодаря устойчивой зональной циркуляции, в Украину поступают новые и новые порции теплого влажного воздуха атлантического происхождения. Температурный фон в последние числа октября окажется на 4-6 градусов выше климатической нормы", — пояснил синоптик.

В субботу и воскресенье в Украине будут кратковременные дожди, которые принесут лабовыраженные атмосферные фронты

"Вероятны также местами утренние и ночные туманы. Таким образом, сохранится классический осенний характер погоды", — подчеркнул синоптик.

Как сообщалось, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в ноябре будет репетиция зимы. В начале ноября народный синоптик обещает тёплую погоду как для осени, а вот с середины месяца прогнозирует похолодание и даже снег.

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