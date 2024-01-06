Є різні групи з різними термінами навчання: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16

У Повітряних силах розраховують, що передова група в Данії біде готова десь на весну.

Стало відомо, як триває навчання українських пілотів на F-16. Є різні групи з різними термінами навчання.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу "Ми – Україна" 6 січня.

"В нас іде поступово план дій, який виконується, пілоти навчаються... Ще раз нагадаємо. Група пілотів, яка навчається в Великій Британії – це випускники 23-го року. Там триватиме підготовка до двох років до пересадки вже на навчання на F-16... Інша група навчається в Сполучених Штатах Америки, в Аризоні. Там оголосили американці, що навчання буде дещо довше, буде власне до кінця 24-го року. Можливо, когось швидше підготують, там індивідуальна програма підготовки. В Данії – це передова група, яку ми відправили... Там навчання вже проходить і вже пілоти відповідно проходять польоти на F-16 з інструкторами тощо, – розповів речник. – Плюс наземний персонал ще в інших країнах вчиться, окрім трьох, які я озвучив".

Що стосується Данії, то, за словами Ігната це передова група.

"І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Розраховуємо все-таки на весну", - підсумував він.

Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.

Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії стало важливим кроком у постійній підтримці України.

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