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До Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Винищувачі F-16 прибули до Данії для навчання українських льотчиків / © Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)
Винищувачі F-16 прибули до Данії для навчання українських льотчиків / © Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)
Винищувачі F-16 прибули до Данії для навчання українських льотчиків / © Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)

Після понад 40 років експлуатації літаки будуть тренувати українських військовослужбовців.

Призначені для навчання українських льотчиків винищувачі F-16 прибули з Норвегії до Данії.

Про це повідомили в п’ятницю, 5 січня, у Twitter (X) Збройних сил Норвегії, опублікувавши відповідні фото.

У повідомленні йдеться, що приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у постійній підтримці України".

"Після понад 40 років експлуатації ці літаки будуть тренувати українських військовослужбовців, посилюючи нашу відданість справі оборони України", – додали в норвезьких Збройних силах.

Нагадаємо, українські пілоти також будуть проходити підготовку у Сполучених Штатах на винищувачах F-16 до кінця 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
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