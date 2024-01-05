До Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів: фото

Після понад 40 років експлуатації літаки будуть тренувати українських військовослужбовців.

Призначені для навчання українських льотчиків винищувачі F-16 прибули з Норвегії до Данії.

Про це повідомили в п’ятницю, 5 січня, у Twitter (X) Збройних сил Норвегії, опублікувавши відповідні фото.

У повідомленні йдеться, що приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у постійній підтримці України".

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"Після понад 40 років експлуатації ці літаки будуть тренувати українських військовослужбовців, посилюючи нашу відданість справі оборони України", – додали в норвезьких Збройних силах.

Нагадаємо, українські пілоти також будуть проходити підготовку у Сполучених Штатах на винищувачах F-16 до кінця 2024 року.

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