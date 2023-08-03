ЄС засудив ядерні погрози Росії на адресу України

Європейський Союз засудив дії та погрози РФ застосувати ядерну силу в її незаконній, невиправданій та неспровокованій загарбницькій війні проти України.

Про це ЄС заявив на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Відні, повідомляє "Європейська правда".

"Ми також хочемо нагадати, що 3 січня 2022 року Росія підписалася під спільною заявою лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що "ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", – мовиться у заяві.

Про що ще наголосили у ЄС

На засіданні також висловили занепокоєння через намір Росії провести ядерне випробування. Її закликали поважати свої зобов'язання як держави-учасниці ДНЯЗ і дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

"Росія грубо порушила свої зобов'язання утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності та суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", – наголосив ЄС.

Євросоюз також засудив розміщення нуклеарної зброї на території Білорусі, що суперечить зобов'язанню країни ліквідувати всю ядерну зброю з її території, взятому на себе на Будапештському меморандумі.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Мовляв, Росія буде змушена це зробити в разі успіху контрнаступу ЗСУ. Крім того, він цинічно закликав світ молитися на російських солдатів, які буцімто "не дають спалахнути світовій ядерній пожежі".

Втім, путінський посіпака отримав чергову відсіч від наших партнерів. Так, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що США розглядатимуть використання РФ ядерної зброї на території України як напад на блок НАТО.

Своєю чергою радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента пропонує розробити для Медведєва спеціальну горілку у вигляді ракети-носія ядерної бомби, щоб він, коли випивав, міг кидати цю пляшку в стінку і відчувати "вєлічіє".

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