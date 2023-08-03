ЕС осудил ядерные угрозы России в адрес Украины

Европейский Союз осудил действия и угрозы РФ применить ядерную силу в ее незаконной, неоправданной и неспровоцированной захватнической войне против Украины.

Об этом ЕС заявил на заседании Первого подготовительного комитета 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, сообщает "Европейская правда".

"Мы также хотим напомнить, что 3 января 2022 Россия подписалась под общим заявлением лидеров пяти ядерных государств, подтвердив, среди прочего, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", — говорится в заявлении.

Что еще отметили в ЕС

На заседании также выразили обеспокоенность намерением России провести ядерное испытание. Ее призвали уважать свои обязательства как государства-участника ДНЯО и соблюдать мораторий на ядерные испытания.

"Россия грубо нарушила свои обязательства воздерживаться от угрозы применения силы против территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму 1994 года. Потеря доверия к ядерному государству, не соблюдающему свои гарантии безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения", – подчеркнул ЄС.

Евросоюз также осудил размещение нуклеарного оружия на территории Беларуси, что противоречит обязательству страны ликвидировать все ядерное оружие с его территории, взятом на себя в Будапештском меморандуме.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Мол, Россия будет вынуждена это сделать в случае успеха контрнаступления ВСУ. Кроме того, он цинично призвал мир молиться на российских солдат, которые якобы "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

Впрочем, путинский приспешник получил очередной отпор от наших партнеров. Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США будут рассматривать использование РФ ядерного оружия на территории Украины как нападение на блок НАТО.

В свою очередь советница по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента предлагает разработать для Медведева специальную водку в виде ракеты-носителя ядерной бомбы, чтобы он, когда выпивал, мог бросать эту бутылку в стенку и чувствовать "величие".

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