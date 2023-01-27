Юлія Тимошенко відпочила на віллі в Дубаї під час війни (відео)

Лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко на початку 2023 року відпочила на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" у Дубаї.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Тимошенко разом із чоловіком помітили на приватному закритому пляжі на насипному острові Палм-Джумейра 5 січня. Щойно нардепка помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

Фото: Українська правда

За інформацією джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

Джерела видання стверджують, що Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити на популярній у відпочивальників набережній. Ба більше, нардеп з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Під час повномасштабної війни в Україні він вирушив до Таїланду. Там у Тищенка була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Після цього нардепа вигнали зі "Слуги народу".

Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

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