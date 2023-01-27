Юлія Тимошенко відпочила на віллі в Дубаї під час війни (відео)

Тимошенко разом із чоловіком помітили на насипному острові Палм-Джумейра 5 січня.
Лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко на початку 2023 року відпочила на віллі п'ятизіркового готелю "Kempinski" у Дубаї.
Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".
Тимошенко разом із чоловіком помітили на приватному закритому пляжі на насипному острові Палм-Джумейра 5 січня. Щойно нардепка помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.
За інформацією джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.
Джерела видання стверджують, що Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити на популярній у відпочивальників набережній. Ба більше, нардеп з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.
Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Під час повномасштабної війни в Україні він вирушив до Таїланду. Там у Тищенка була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Після цього нардепа вигнали зі "Слуги народу".
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