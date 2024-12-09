Фігурант смертельної ДТП у Дніпрі виклав відео за кермом - що каже поліція

Проте, як зазначили у поліції, підліток перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

17-річний юнак, який раніше збив двох дівчат і нещодавно став пасажиром у ДТП у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка, опублікував у TikTok відео, на якому керує Toyota Land Cruiser.

Про це повідомив у Telegram блогер Ігор Лаченков.

Через годину після того, як відео почало поширюватися в Telegram, хлопець видалив його.

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області прокоментувало ситуацію, уточнивши, що підліток перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

“За рішенням суду фігуранту кримінального провадження обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому заборонено залишати житло у будь-який час доби. Поліція здійснює контроль за дотриманням цього заходу.

Водночас підозрюваному не заборонено користуватися Інтернетом, у тому числі соціальними мережами”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що ввечері 1 грудня у Дніпрі сталась смертельна ДТП. На Набережній заводський автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.