З друзями і з Богом ми це зробимо: Зеленський про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський звернувся із обнадійливим повідомленням до українців, які втратили надію, що ця війна колись закінчиться.

В інтерв'ю NBC News Зеленський висловив упевненість у закінченні війни, незважаючи на те, захоче цього Путін чи ні.

"Ні, ні, ні. Ми закінчимо цю війну. І неважливо, захоче цього Путін чи ні. Ми закінчимо війну. І я впевнений, що разом ми набагато сильніші за Путіна. І я впевнений, що ми це зробимо – закінчимо війну. Я знаю, що мир – це те, що нам справді потрібно і ми дуже хочемо", – наголосив він.

Зеленський додав, що коли чогось дуже сильно хочеш, воно збувається.

"І, знаєте, це як в житті. Коли чогось дуже хочеш, з друзями і з Богом ми це зробимо", – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, куди його запросив Трамп.

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