За деякий час до: ССО показали підготовку операції на Курщині (відео)

Операція ЗСУ на Курщині є чітко спланованою.
Зокрема, бійці ССО показали кадри, зняті за деякий час до основних подій. На відео також зображені перші полонені росіяни.
Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.
На відео – робота бойових груп Сил спеціальних операцій на Курщині за деякий час до початку основних подій.
Нагадаємо, вчора, 16 серпня, настав 10-й день операції, яку наші бійці розпочали в Курській області. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підбив короткі підсумки.
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