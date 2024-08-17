За деякий час до: ССО показали підготовку операції на Курщині (відео)

Операція ЗСУ на Курщині є чітко спланованою.

Зокрема, бійці ССО показали кадри, зняті за деякий час до основних подій. На відео також зображені перші полонені росіяни.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

ССО показали підготовку до операції на Курщині

На відео – робота бойових груп Сил спеціальних операцій на Курщині за деякий час до початку основних подій.

Нагадаємо, вчора, 16 серпня, настав 10-й день операції, яку наші бійці розпочали в Курській області. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підбив короткі підсумки.

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