За добу на фронті відбулося 108 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів.
Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 30.07.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону та рішуче нищити російських окупантів.
З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.
Нагадаємо, армія РФ знову намагалася прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.
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