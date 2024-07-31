За добу на фронті відбулося 108 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 30.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону та рішуче нищити російських окупантів.

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

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Нагадаємо, армія РФ знову намагалася прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.

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