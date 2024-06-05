Захисники отримали зенітні установки Cheetah: що про них відомо

Українські воїни отримали установки Cheetah для захисту повітряного простору. Вони є аналогами німецьких Gepard.

Українські воїни отримали установки Cheetah, які є аналогом німецького "Гепарда". Вони необхідні для захисту повітряного простору від ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Ця зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 міліметрів. Також на борту є радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення.

Третім важливим компонентом бійці ЗСУ називають бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль.

ЗРК Сheetah / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Ми два місяці навчалися працювати на цій бойовій машині в Німеччині. Це була ретельна, інтенсивна і ґрунтовна підготовка. Але й зараз ми удосконалюємо свої навички. Постійно тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій в різних ситуаціях", — розповідає командир екіпажу Віталій.

Наразі установки Cheetah "полюють" на російські ударні дрони і крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

"Ми прагнемо досягти найвищої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей. Тому безперервно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та розповсюджуємо кращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей", — додав командир.

Що відомо про ЗРК Сheetah

ЗРК Сheetah / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Протягом 1976—1979 років Нідерланди отримали 95 установок Gepard. Тут їм надали позначення Cheetah PRTL. Головною відмінністю від німецьких та бельгійських установок стало використання РЛС виробництва підприємства Hollandse Signaalaparaten, HSA (на той час — підрозділу концерну Philips). Окрім виразно відмінної форми антени (як оглядово-пошукової, так і наведення), в цій РЛС використано інший діапазон частот (X-діапазон) та внутрішню схему.

Україна почала отримувати Gepard у березні 2022 року. У травні 2023 стало відомо, що Міноборони США уклало угоду на 118 млн доларів США на придбання для України 35-мм артилерійських установок. Контракт виконувався в Йорданії, яка мала на зберіганні якраз колишні Нідерландські Cheetah (Gepard). Орієнтовна дата завершення роботи вказувалася — кінець травня 2024 року.

Заявлені характеристики установок Gepard 1A2 (Cheetah):

Довжина: 7,76 м;

7,76 м; Ширина: 3,28 м;

3,28 м; Висота: 4,22 м з піднятим оглядовим радаром;

4,22 м з піднятим оглядовим радаром; Маса: близько 47,5 т;

близько 47,5 т; Екіпаж: 3 особи (водій, командир екіпажу, навідник);

3 особи (водій, командир екіпажу, навідник); Основний двигун: багатопаливний, потужністю 610 kW (830 к.с.);

багатопаливний, потужністю 610 kW (830 к.с.); Витрата палива: близько 150 л/100 км;

близько 150 л/100 км; Додатковий мотор: дизельний мотор Daimler-Benz OM 314;

дизельний мотор Daimler-Benz OM 314; Витрата палива: близько 10-20 л/год;

близько 10-20 л/год; Об'єм паливних баків: 985 л;

985 л; Максимальна швидкість: близько 65 км/год;

близько 65 км/год; Запас ходу (по шосе): близько 550 км;

близько 550 км; Основне озброєння: 2×35-мм автоматичні гармати Oerlikon KDA L/90;

2×35-мм автоматичні гармати Oerlikon KDA L/90; Темп вогню: 550 постріли на хвилину на одну гармату;

550 постріли на хвилину на одну гармату; Довжина ствола: 3150 мм (90 калібрів);

3150 мм (90 калібрів); Довжина ствола з приладом вимірювання початкової швидкості (v0): 3710 мм;

3710 мм; Засоби самозахисту: 76-мм система постановки димових завіс з 2 × 4 пусковими на башті.

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