Законопроект №14110-Д може вдарити по бюджету та відкрити дітям доступ до нелегальних нікотинових продуктів — економіст

Про це заявив економіст Олексій Кущ, коментуючи ініціативи парламенту у сфері акцизного регулювання.

За його словами, під час війни держава мала б зміщувати фіскальні акценти з оподаткування малого бізнесу та праці на галузі, які зберігають високу прибутковість навіть в умовах воєнної економіки — зокрема гральний, фінансовий бізнес, а також виробників тютюнової й алкогольної продукції. Натомість Верховна Рада, зауважує експерт, розглядає запровадження ПДВ для ФОПів та одночасно ухвалює рішення, які фактично руйнують систему збору акцизів.

“Декларується нібито шляхетна мета - зменшення шкідливого впливу на здоров'я українців. Але на тлі вільного продажу цигарок, таке штучне обмеження в нікотинових паучах призведе лише до переорієнтації споживачів на тіньовий, нелегальний ринок паучів, де вміст нікотину нічим не регулюється і де обертаються паучі з дозуванням до 150-200 мг, що в 10 разів більше, ніж на легальному ринку”, - наголосив Кущ.

Окрему загрозу, підкреслює експерт, становить зростання доступності нелегальних паучів для молоді.

“Чорний ринок - це неконтрольований доступ до цих продуктів дітей і підлітків, які так само отримали доступ до «заборонених» електронних сигарет, як показує дослідження Kantar. Крім того, це і перехід споживачів з паучів на цигарки, що є значно шкідливіше”, - додав він.

Економіст не виключає, що такі регуляторні рішення можуть лобіювати інтереси великих виробників сигарет.

Згідно з бюджетною експертизою законопроєкту №14110-Д, прямі втрати бюджету можуть становити близько 0,8 млрд грн на рік (у цінах 2025 року).

За прогнозами бізнесу, з урахуванням зростання ринку нікотинових подушечок, у 2026 році втрати сягнуть близько 1,5 млрд грн, а надалі — щонайменше 2 млрд грн щороку.

На думку експерта, за таких умов держава ризикує втратити легальні податкові надходження і компенсувати їх за рахунок додаткового фіскального тиску на підприємців, що є сумнівною стратегією в умовах війни.

“Це те саме, як боротись з алкоголізмом, запроваджуючи одноградусну горілку”, - резюмував Кущ.