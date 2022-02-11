Залужний назвав регіони, де є проблеми з підготуванням до тероборони

Залужний назвав регіони, де є проблеми з підготуванням до тероборони

За словами Залужного, сьогодні для 16 військових частин взагалі не визначено майнових комплексів для пунктів дислокації.

Із 160 майнових комплексів, які необхідні для сил тероборони, лише у 88 розміщені військові частин.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на Конгресі місцевих і регіональних влад України в Харкові.

"Станом на сьогодні із 160 майнових комплексів, які наразі необхідні для розміщення військових частин сил тероборони, у 88 вже розміщені військові частини. 25 майнових комплекси потребують капітального ремонту, 63 — поточного. У 25-ти вже триває обладнання кімнат зберігання зброї", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що наразі триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, триває процес укладення договорів на 18 комплексах. Для 16 військових частин взагалі не визначено на сьогодні майнових комплексів для пунктів дислокації.

Залужний назвав регіони, де виникають певні пробеми з формуванням сил тероборони.

"Є проблеми частково у Донецький, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській областях, а також у місті Києві", — сказав він.

Водночас Залужний відзначив Хмельницьку, Чернівецьку та Сумську області та подякував керівництву цих регіонів за оперативне розміщення сил тероборони.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зібрав конгрес регіональних та місцевих влад у Харкові і заговорив про готовність до супротиву тероборон.

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