Зеленський обнадіяв заявою про військовий контингент

Україна дуже сильно просунулися у питанні військового контингенту, незважаючи на той факт, що досі є чимало скептиків.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції.

"Питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати такий перший крок. Те, що я сказав про Збройні сили Європи, перший крок – це коли є українська армія і є Збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили Збройні сили Європи, такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами в штучному інтелекті тощо, буде спроможна наносити відповідь у разі наступу на неспровоковану війну Росії", - висловився український лідер.

За його словами, сьогодні є живий майданчик, а "не паперові домовленості.

"Я кажу про конкретний приклад. Ось, є Україна, ось, є рускіє. Ми можемо створити платформу з сильних країн, тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо. Не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ви ж це прекрасно знаєте – воїн, якого примусили, або воїн, який прийшов сам, - це абсолютно різна армія. Я дуже хочу, щоб ми до цього стали саме так. Ми хочемо гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі, ППО, літаки, кораблі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова, але вона непублічна.

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