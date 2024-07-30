Зеленський поїхав на Волинь і Рівненщину – дав "важливі доручення" військовим

Зеленський запевнив, що "на рівні всієї держави працюють над захистом енергообʼєктів".

Увечері, 30 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Президент відвідав Волинську і Рівненську області.

"Спочатку – Волинь. Безпекові питання, кордон. Усе те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено – і щодо фортифікацій, і щодо мінування кордону. Але є ще кілька доручень для військових. Дуже важливих", – розповів глава держави.

Під час візиту обговорили багато енергетичних, соціальних та освітніх питань. Зокрема, очне, а не дистанційне навчання для дітей усюди, де це можливо завдяки укриттям.

Енергетика

Зеленський запевнив, що у більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації.

"Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність", – переконує він.

Також президент запевнив, що влада працює над захистом енергооб’єктів.

"Усі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань", – попередив глава держави.

Крім того, у Рівненській області, Зеленсьий відвідав шпиталь, де допомагають нашим воїнам. Також провели сьогодні й обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський з’явився на Харківському напрямку і звернувся до воїнів ССО.

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