Президент Зеленський розповів, чим займеться після війни

Президент каже, що має багато планів.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що після війни має багато планів. Каже, що хоче зайнятися справами, які "люди роблять щодня в мирний час".

Про це український лідер сказав в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

Президент каже, що має багато планів на післявоєнний час. Зокрема, провести час з рідними.

"Побачитися з батьками особисто, а не по телефону. Пограти з сином у футбол. Поговорити з донькою про університет. Поїхати кудись з дружиною. А знаєте, що б я хотів зробити? Я б із задоволенням пішов у кіно! Давно не мав такої можливості. Щось просте, без охоронців. Тільки сім'я і попкорн. Але я так втомився, що можу заснути під час сеансу...", - висловився президент.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська розповіла про проблему зі здоров’ям українського президента. З її слів, у нього часто болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження.

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