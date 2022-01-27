Зеленський відреагував на розстріл солдатів у Дніпрі

Глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на криваву трагедію у Дніпрі, де військовослужбовець Нацгвардії розстріляв товаришів по службі, внаслідок чого 5 осіб загинули, ще 5 отримали поранення.

Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному телеграм-каналі глави держави.

"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що очікує від правоохоронців інформації про всі обставини злочину.

"Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - додав очільник держави.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 4 нацгвардійців та одна цивільна жінка, ще 5 отримали поранення. Стрілка затримали на виїзді з міста.

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