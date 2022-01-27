Кривава стрілянина у Дніпрі: з'явилися імена перших убитих 20-річним строковиком

Наймолодшому загиблому — 20 років, старшому — 34.
У Дніпрі з'явилися перші дані про вбитих 20-річним солдатом строковиком Артемієм Рябчуком.
Інформацію опублікували у соціальних мережах.
На кадрах видно тіла загиблих внаслідок розстрілу Нацгвардійців. Двох товаришів по службі стрілець вбив безпосередньо в кімнаті зі зброєю. Це чітко видно на ролику, який згодом також з'явився у соцмережах. Ще один солдат загинув у казармі.
Імена перших загиблих:
- Олександр Б. 1987 року народження.
- Артем Л. 2000 року народження.
- Олександр Д. 1997 року народження.
- Леонід Ч. 2002 року народження.
Наймолодшому загиблому — 20 років, старшому — 34. Від поранень загинула і співробітниця "Південмашу" — 36-річна жінка. Ще п'ять людей отримали поранення, зараз за їхнє життя борються медики.
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