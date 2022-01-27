Кривава стрілянина у Дніпрі: з'явилися імена перших убитих 20-річним строковиком

Наймолодшому загиблому — 20 років, старшому — 34.

У Дніпрі з'явилися перші дані про вбитих 20-річним солдатом строковиком Артемієм Рябчуком.

Інформацію опублікували у соціальних мережах.

На кадрах видно тіла загиблих внаслідок розстрілу Нацгвардійців. Двох товаришів по службі стрілець вбив безпосередньо в кімнаті зі зброєю. Це чітко видно на ролику, який згодом також з'явився у соцмережах. Ще один солдат загинув у казармі.

Імена перших загиблих:

Олександр Б. 1987 року народження.

Артем Л. 2000 року народження.

Олександр Д. 1997 року народження.

Леонід Ч. 2002 року народження.

Наймолодшому загиблому — 20 років, старшому — 34. Від поранень загинула і співробітниця "Південмашу" — 36-річна жінка. Ще п'ять людей отримали поранення, зараз за їхнє життя борються медики.

Читайте також: