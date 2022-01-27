Суп харчо: рецепт популярної страви

Тільки гарячий, густий і наваристий суп здатний по-справжньому зігріти і наситити в вологу зимову холоднечу.

Якщо ви стоїте перед вибором рецепту для приготування першої страви, зверніть увагу на суп харчо. До речі, зовсім нещодавно CNN Travel опублікував список 20 найкращих супів світу, і грузинський харчо посів у ньому гідне місце поряд з українським борщем, французьким буябесом та іспанським гаспачо.

Суп харчо готується на основі яловичини з додаванням рису та волоських горіхів. Кислоту супу надає клапи – висушене пюре аличі, а особливий аромат і гостроту, як і будь-якій грузинській страві, велика кількість зелені, приправ, перцю та часнику.

Інгредієнти:

3 л води

1 кг яловичини

150 г рису

3 цибулини

0,5 склянки соусу ткемалі

1 стручок перцю чилі

0,5 головки часнику

0,5 склянки очищених волоських горіхів

1 чайна ложка аджики

1 чайна ложка уцхо-сунелі

1 чайна ложка меленого коріандру

1 лавровий лист

пучок кінзи

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Підготовлену яловичину залити водою, довести до кипіння, зняти піну і варити на слабкому вогні близько 2 годин, після чого дістати м'ясо з бульйону, відокремити від кісток, нарізати шматочками порційними і повернути його назад в каструлю.

Ретельно промитий рис всипати в суп та варити 10 хвилин.

Очищену цибулю нарізати півкільцями, злегка обсмажити на олії, підлити трохи бульйону, протушкувати до м'якості і ввести в суп.

Потім додати розмелені в подрібнювачі або розтерті у ступці волоські горіхи і влити соус ткемалі.

Майже готовий суп харчо посолити, поперчити, приправити уцхо-сунелі та меленим коріандром, додати лавровий лист, аджику та варити за слабкого кипіння 5 хвилин.

В останню чергу ввести подрібнену зелень з дрібнорубленим часником і нарізаним тонкими кільцями перцем чилі, довести до кипіння, зняти з вогню і дати настоятися супу не менше 15 хвилин.

На замітку

Для отримання смачного та наваристого бульйону для супу харчо використовуйте м'ясо на кістки.

Яловичину іноді замінюють бараниною, телятиною, свининою або птахом, але це вже варіації на основі класичного рецепту.

Соус ткемалі можна замінити аличею, гранатовим соком або томатною пастою. Якщо ж вам пощастить купити на ринку тклапі, ви дізнаєтеся смак справжнього грузинського супу харчо.

Щоб отримати виражену горіхову нотку, попередньо просмажте горіхи на сухій сковороді.

Суп харчо, як і багато страв грузинської кухні, зазвичай готують дуже гострим, але ви кількість перцю чилі, часнику та аджики регулюйте відповідно до свого смаку та уподобань.

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