Зеленський ввів у дію санкції проти осіб та підприємств із Росії та Білорусі

Президент Зеленський запровадив чергові санкції проти осіб і компаній з РФ і Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) щодо застосування санкції проти фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.

Про це стало відомо з відповідних указів глави держави.

Згідно з указом № 761/2024, запроваджуються санкції проти 15 фізичних осіб, які мають російське громадянство, а також 39 юридичних осіб із Росії, Білорусі та окупованих територій України.

Зокрема, серед підсанкційних осіб - окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і "голова законодавчих зборів" міста Володимир Нємцев.

Під обмеженнями відтепер ТОВ "НСКТрейд" з Білорусі.

Також указом № 762/2024 вводяться санкції проти 63 юридичних осіб із Росії. Серед них - ТОВ "Шереметьєво Хендлінг", ТОВ "Домодєдово Ерпорт Хендлінг", ЗАТ "Віппорт", розташоване в аеропорту "Внуково", АТ "Восток Технікал Сервіс", ТОВ "Аеропорт Сервіс".

Нагадаємо, європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти Росії, оскільки можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.

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