Зеленський зустрівся зі Стармером: що відомо

Підтримка країни є дуже важливою для нас.

Сьогодні, 19 липня, Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили кілька вагомих питань.

Про це пише президент України Володимир Зеленський.

"Серед головного – ситуація на фронті, необхідність далекобійної зброї, щоб бути здатними захищати життя наших людей. Поінформував про затвердження Стратегії морської безпеки України. Будемо й надалі працювати разом над зміцненням нашої морської коаліції"

Україна завжди буде вдячна Великій Британії за підтримку нашої незалежності та життя наших людей.

Раніше Зеленський заявив, що може піти з посади президента України, однак це станеться лише після завершення війни.

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