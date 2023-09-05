Зґвалтування корови на Хмельниччині – справу направили до суду

Справу про зґвалтування корови у селі на Хмельниччині передали до суду.
На Хмельниччині справу про зґвалтування корови, яке сталося у селищі Антоніни, передали до Красилівського районного суду.
Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals.
Там зазначили, що обвинуваченому загрожує обмеження волі на один-три роки чи позбавлення волі на два-три роки (частина 1 статті 299 Кримінального кодексу — про жорстоке поводження із тваринами).
Зоозахисники також додали, що зараз стан корови нормальний.
Знущання над коровою: деталі справи
Наприкінці травня в селі Антоніни на Хмельниччині місцевий мешканець жорстоко познущався з корови – прив’язав її до трактора та волочив знесилену тварину по землі. Внаслідок знущання у корови була обдерта шкіра до м’язів, травмовані роги, вибиті зуби. Також з’ясувалося, що корова була вагітною і її зґвалтували.
Правоохоронці розшукали зловмисника, ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Було відкрите кримінальне провадження, яке нещодавно було закрите, але після розголосу знову поновлене.
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