Жахлива ДТП на Полтавщині: четверо загиблих

На трасі зіткнулися дві автівки.

У Полтавській області сталася моторошна ДТП, під час якої загинули чотири людини. Правоохоронці встановлюють всі причини аварії.

Про це повідомили у поліції регіону.

Наразі відомо, що зіткнулись автомобіль Ford Transit, під керуванням 65-річного водія, та автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував 24-річний водій.

"Унаслідок ДТП водій Ford Transit, його 63-річна пасажирка, а також 16-річний пасажир Volkswagen отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події. Від отриманих тілесних ушкоджень також помер водій Volkswagen. Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до медичного закладу", - йдеться у поліції.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував.

Читайте також: