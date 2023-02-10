Жданов оцінив шанси Росії на оточення українських військ на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, яка є ймовірність в окупантів вийти на Покровськ, а також взяти в кільце Збройні сили України у Донецькій області, і чи такий сценарій загалом можливий.

"Ймовірність такого сценарію існує, і навіть російське командування сьогодні намагається його реалізувати. Я вже говорив, що вони намагаються продавити нашу оборону у напрямку Кримінна-Лиман і у напрямку Кліщіївка-Часів Яр. І ось ці лещата намагаються замкнути з оточенням нашого угрупування, яке перебуває від Сіверська до Бахмута. Але йовірність така існує, але в реальній можливості на сьогоднішній день…От дивіться, ми вже практично третю добу стримуємо натиск російських війсь і сьогодні ніякого просунення ні на Часів Яр, ні на Лиман. Ну в районі Кремінної є частковий успіх, одну лісосмугу вони там у нас відбили. Але зате ми сходили у контратаку і забрали частину російських солдатів у полон", - сказав Жданов на своєму каналі в YouTube.

Експерт також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, військам ЗСУ вдавалося не бути захопленими в оточення.

"І ще один момент хотів нагадати, якщо ви зауважили, що в цю військову кампанію, від 24 лютого і станом на сьогодні, оточення не було жодного. Всюди ми виходили. Там же на Донбасі були випадки, коли ми пробились. Так, було, що локально російським військам вдавалось замкнути кільце, але наші військ з боєм виходили з оточення. Це був єдиний випадок. А у всіх решта випадках наші війська йшли тільки після того, як виникала загроза оточення наших військ. Я думаю, так буде і надалі", - сказав він.

За його словами, з наступного тижня буде відомо, наскільки інтенсивним буде наступ російських військ на Донбасі.

"Прорив на Покровськ, ну знову ж таки, ймовірність є, але наскільки її можуть втілити сьогодні, дуже важко сказати. Думаю, що нам вдасться стримати більшу частину Донецької області, яку ми сьогодні утримуємо, і не дати Росії втілити ті плани, які вони собі поставили. Найближчий тиждень покаже, з понеділка ми побачимо, наскільки інтенсивним буде натиск наступу російських військ, і будемо розуміти, які у нас шанси утримати цю територію", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдавання ударів по позиціях українських військ.

За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, російські окупанти найближчим часом активізують спроби захопити весь Донбас, проте вони здатні лише відправляти в "м'ясні атаки" мобілізованих солдатів.

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