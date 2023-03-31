Зниклого під час походу у Карпатах чоловіка знайшли мертвим

Зниклого чотири дні тому 26-річного чоловіка рятувальники знайшли мертвим. Відомо, що він пішов у похід ще у неділю, 26 березня, та не повернувся додому.

Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

29 березня 2023 року до верховинських рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що потрібна допомога у розшуку жителя села Рожнів Косівського району 1996 року народження.

30 березня надзвичайники разом з поліцейськими на схилі гори Мокрин Великий Верховинського району знайшли тіло чоловіка, якого розшукували. На спеціальних ношах рятувальники транспортували тіло до села Грамотне Верховинського району. Причина смерті чоловіка встановлюється.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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