Знімав кохану голою: на Тернопільщині засудили бізнесмена

На суді чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.
У Тернопільській області на 17 тис. грн оштрафували підприємця, який зняв на відео свою оголену дівчину та скинув це іншій людині.
Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.
За даними суду, приватний підприємець у листопаді 2023 року зняв на відео свою оголену співмешканку. 12 листопада чоловік через Viber відправив пікантне відео іншій особі.
Через це чоловіка звинуватили у виготовленні та поширенні порнографії. Хто звернувся до поліції через це, у матеріалах справи не вказано.
Під час досудового слідства підсудний уклав угоду з прокурором, в якій визнав себе винним.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України та присудив 17 тис. грн штрафу.
Нагадаємо, в Одесі поліція перевіряла, чи займалися її патрульні груповим сексом на виклику.
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