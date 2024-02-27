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Знімав кохану голою: на Тернопільщині засудили бізнесмена

Знімав кохану голою: на Тернопільщині засудили бізнесмена

На Тернопільщині засудили підприємця через пікантні відео / Фото: Unsplash

На суді чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.

У Тернопільській області на 17 тис. грн оштрафували підприємця, який зняв на відео свою оголену дівчину та скинув це іншій людині. 

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, приватний підприємець у листопаді 2023 року зняв на відео свою оголену співмешканку. 12 листопада чоловік через Viber відправив пікантне відео іншій особі. 

Через це чоловіка звинуватили у виготовленні та поширенні порнографії. Хто звернувся до поліції через це, у матеріалах справи не вказано. 

Під час досудового слідства підсудний уклав угоду з прокурором, в якій визнав себе винним. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України та присудив 17 тис. грн штрафу. 

Нагадаємо, в Одесі поліція перевіряла, чи займалися її патрульні груповим сексом на виклику

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