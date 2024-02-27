36-річна Санта Дімопулос зізналася, що їй робитимуть операцію

Українська співачка Санта Дімопулос розповіла про майбутню операцію.

Так, знаменитість у своєму фотоблогу показалася в аеропорту ОАЕ й зазначила, що летить робити важливу операцію. Санта розсекретила, що оперуватиме діастаз. За її словами, після пологів доньки 2019 року у неї з'явився діастаз прямих м'язів живота. Дімопулос переконує, що наважилася на такий крок не лише через естетичні міркування, але й щоб запобігти низці можливих захворювань. Зокрема, гриж, опущення внутрішніх органів і атрофії м'язів.

Санта Дімопулос готується до операції / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я лечу оперувати діастаз – це розходження у сторони прямих м'язів живота. Ви пам'ятаєте, що Софа народилася більше 4 кг і на 42-му тижні? Операція з видалення діастазу дозволяє не лише відновити зовнішній вигляд живота і зберегти його естетичну привабливість, але й попередити можливі ускладнення – грижі, опущення внутрішніх органів, атрофію м'язів", – пояснила співачка.

Санта Дімопулос готується до операції / Фото: instagram.com/santadimopulos

Як повідомила зірка, до вибору лікаря вона підійшла дуже відповідально, тому знайшла потрібного лише через два роки.

Нагадаємо, нещодавно кулінарний експерт Тетяна Літвінова також перенесла операцію і розповіла деталі про неї.

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