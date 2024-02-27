Як не боятися військкомату: Арестович здивував заявою 

Ексрадник ОПУ Олексій Арестович каже, що не боятися військкомату "дуже просто". Мовляв, нікого просто так в армію призвати не можуть без "рішення звідти".

Про це він сказав у своєму телеграм-каналі.

"Як не боятися військкомату, якщо ти не знаєш, що там буде? Дуже просто. Нікого просто так в армію призвати не можуть без рішення звідти, ви ж розумієте чудово. Якщо вас покличуть, вас прикличе не військкомат, а Господь Бог. Запитайте себе, навіщо, чому він вас хоче навчити", – переконаний він.

Є такі удари та повороти долі, продовжує Арестович, які дуже важко сприйняти. Але якщо це вже станеться, варто пам'ятати, вважає він, що без Бога нічого не могло відбутися. Він "щось має на увазі, чогось хоче вас навчити".

"А по-друге, за всього страху великої війни призов до військкомату і навіть похід в армію зовсім не означає смерть. Так, ризики різко зростають, але навіть це не означає смерть. Не треба вмирати наперед живим ще, спробуй прожити", – завершив думку Олексій Арестович.

Раніше Арестович розповів про плани РФ після Авдіївки.

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