Как не бояться военкомата: Арестович удивил заявлением

Эксрадник ОПУ Алексей Арестович говорит, что не боятся военкомата "очень просто". Мол, никого просто так в армию призвать не могут, без "решения оттуда".

Об этом он сказал в своем телеграмм-канале.

"Как не боятся военкомата, если ты не знаешь, что там будет? Очень просто. Никого просто так в армию призвать не могут, без решения оттуда, вы же понимаете замечательно. Если вас позовут, вас призовет не военкомат, а Господь Бог. Спросите себя, зачем, чему он вас хочет научить", – убежден он.

Есть такие удары и повороты судьбы, продолжает Арестович, очень трудно воспринять. Но если это произойдет, стоит помнить, считает он, что без Бога ничего не могло произойти. Он "что-то подразумевает, чему-то хочет вас научить".

"А во-вторых, при всем страхе великой войны, призыв в военкомат и даже поход в армию вовсе не означает смерть. Да, риски резко возрастают, но даже это не означает смерть. Не надо умирать заранее живым еще, попробуй прожить", – завершил мнение Алексей Арестович.

Ранее Арестович рассказал о планах РФ после Авдеевки.

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