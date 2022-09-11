ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині - Генштаб

Українським захисникам вдалося відбити ворожі атаки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка", - повідомили у Генштабі.

Продовжується деокупація України. Підрозділи ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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