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ЗСУ відбили атаки окупантів на Донеччині - Генштаб

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ЗСУ відбили атаки окупантів на Донеччині - Генштаб

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

На Донеччині тривають активні бойові дії.

Сили оборони змогли відбити атаки окупантівв на кількох ділянках на Донеччині.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине", - повідомили у Генштабі.

Раніше повідомляли, що майже вся Харківська область деокупована від ворога. Зеленський назвав це "безпрецедентним рухом наших воїнів".

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