ЗСУ відбили атаки окупантів на Донеччині - Генштаб

На Донеччині тривають активні бойові дії.
Сили оборони змогли відбити атаки окупантівв на кількох ділянках на Донеччині.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине", - повідомили у Генштабі.
Раніше повідомляли, що майже вся Харківська область деокупована від ворога. Зеленський назвав це "безпрецедентним рухом наших воїнів".
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