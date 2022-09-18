ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой области — Генштаб

Силы обороны смогли отразить атаки оккупантов на нескольких участках в Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино", — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что почти вся Харьковская область деоккупирована от врага. Зеленский назвал это "беспрецедентным движением наших воинов".

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