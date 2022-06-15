ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Богородичного та Долини - Генштаб

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Богородичного та Долини - Генштаб

У Донецькій області окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Слов'янська.

ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки в районах Богородичного та Долини.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили", - повідомили у генштабі.

Окупанти також проводять наступальні дії у напрямку Краснопілля. Бої тривають.

Нагадаємо, що у Харківській області російські окупаційні війська намагаються завадити просуванню ЗСУ до кордону з Росією. Для цього вони використовують авіацію.

Читайте також: