ЗСУ відбили наступ у Рубіжному та Попасній - Луганська ОВА

ЗСУ відбили наступ у Рубіжному та Попасній - Луганська ОВА

Українські захисники вбили десятки окупантів та знищили ворожу техніку.

У Луганській області російські окупанти продовжують атакувати ключові міста. Втім, ЗСУ вдається стримувати атаки ворога.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону.

"ЗСУ відбили наступ у Рубіжному та Попасній цієї ночі. У ворога десятки втрат, наші бійці підбили безпілотник "Орлан-10" та важку техніку", — сказав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Він також додав, що окупанти продовжують обстріл центру міста Кремінна Луганської області, а на Луганщині залишаються 50 тисяч жителів, які не евакуювалися.

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Нагадаємо, що в Україні ЗСУ знищили загін російського СОБРа. В живих з 50 росіян залишилися 6. Більшість тіл загиблих військовослужбовців залишились на території України.