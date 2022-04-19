Консалтингова компанія McKinsey припинила роботу в Росії

Від 15 квітня надання всіх послуг клієнтам у Росії припинено.

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company припинила обслуговування клієнтів у Росії через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"З того часу, як російський уряд вторгся в Україну, ми насамперед зосередилися на гарантуванні безпеки всіх наших українських колег та їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

Надання всіх послуг клієнтам у Росії припинено з 15 квітня.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, ми не будемо виконувати жодну роботу з новими клієнтами в Росії. Ми припинимо існуючу роботу з державними структурами та припинимо роботу для державних структур. Після завершення решти наших зобов’язань у Росії обслуговування клієнтів у країні буде припинено", - підкреслили у заяві.

Нагадаємо, цифрова блокада РФ триває, техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії.

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