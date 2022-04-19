Консалтинговая компания McKinsey прекратила работу в России

С 15 апреля предоставление всех услуг клиентам в России прекращено.

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company прекратила обслуживание клиентов в России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"С тех пор как российское правительство вторглось в Украину, мы прежде всего сосредоточились на обеспечении безопасности всех наших украинских коллег и их семей", — говорится в сообщении.

Предоставление всех услуг клиентам в России приостановлено с 15 апреля.

"Начиная с сегодняшнего дня мы не будем выполнять ни одну работу с новыми клиентами в России. Мы прекратим существующую работу с государственными структурами и прекратим работу для государственных структур. После завершения остальных наших обязательств в России обслуживание клиентов в стране будет прекращено", — подчеркнули в заявлении.

Напомним, цифровая блокада РФ продолжается, техкомпании ввели новые санкции против России.

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