Браковані міни на фронті: скільки боєприпасів уже замінили

До армії потрапили 54 тис. бракованих мін. Їх відкликали та відправили на доопрацювання до виробника.

В Україні вилучили браковані міни калібру 120 мм, які не спрацьовували на фронті. Окрім того, 10% уже замінили новими мінами.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив на пресконференції 13 січня, інформує "Бабель".

Сметанін розповів, які проблеми мали міни. Так, порох змінив властивості через неякісну упаковку, капсулі не спрацьовували, відповідно, основний заряд не вилітав.

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А ще на міни ставилися підривачі, призначені для танкових снарядів. За словами міністра, це відбувалося через те, що на той час Україна не виробляла потрібних підривачів і їх бракувало. Якби порох спрацьовував і міни запускалися з потрібною швидкістю, підривачі теж би спрацьовували.

За даними Сметаніна, до армії потрапили 15 партій таких мін – це 54 тис. боєприпасів. Їх відкликали та відправили на доопрацювання до виробника.

Міністр поінформував, що тепер основний заряд, у якому міститься порох, почали зберігати в герметичній вакуумній упаковці, куди не потрапляє волога. Також на ці міни ставлять капсулі європейського виробництва і правильні підривачі.

"Ми зробили нові міни, нові заряди тощо, віддали двом-чотирьом військовим частинам, вони їх перевірили й визнали годними до використання. Зараз підприємство вже виготовило наступну партію 32 400. І вони всі також уже потрапили до наших військ", – розповів Сметанін.

Через постачання бракованих мін на фронт триває розслідування, було порушено два кримінальних провадження. Міни тестувала комісія, яка складалася з представників і Міністерства оборони, і командування Сил логістики.

"Якщо ви хочете, щоб зняли все керівництво підприємства в один момент, я вважаю, що, мʼяко кажучи, це не піде на користь їхньому масштабуванню. Треба розібратись і потім ухвалювати рішення", – висловився очільник Мінстратегпрому.

Він акцентував, що як міністр не знімає із себе політичної відповідальності. Сметанін нагадав, що вже звітував про ситуацію у Верховній Раді.

Міністр висловив переконання, що в будь-якому виробництві є відсоток браку, і цього не уникнути.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо про неякісні міни калібру 120 мм, які були поставленні бійцям ЗСУ на фронт. Військові скаржилися, що боєприпаси не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони почало розслідування, ДБР відкрило кримінальне провадження.

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