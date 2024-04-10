Чому Шольц не надає Україні ракети Taurus – Зеленський назвав причину

Президент Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus через ядерні погрози з боку Росії.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Bild.

За словами Зеленського, обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", – сказав президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україні потрібна зброя, щоб вижити і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю".

На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів:

"Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – зауважив президент України.

На його думку, жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

"Канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України каже, що Олаф Шольц "не буде канцлером миру, якщо захоче заморозити цю війну". За словами Зеленського, Путін використовуватиме замороження війни лише для підготовки до нового нападу.

"Звичайно, деякі люди будуть щасливими. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". І це тільки доти, доки Росія просто не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких вона припустилася спочатку".

Президент Зеленський рішуче застерігає від віри у замороження війни.



"Це схоже на перерву, коли ви дивитеся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. Але ця перерва для Путіна", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський описав моторошне майбутнє України без допомоги США.

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