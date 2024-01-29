Люксембург долучився до коаліції F-16 — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 29 січня переговорив зі своїм колегою — Люком Фріденом та висловив вдячність прем’єру Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

"Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та Президентом Володимиром Зеленським у Давосі. Торкнулися питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу", — сказав Шмигаль.

Окрему увагу лідери зосередили на посиленні санкцій проти Росії та замороженні російських активів. Люксембург тут робить вагомий внесок.

"Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вже 2024 року в українському небі з'являться літаки F-16.

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