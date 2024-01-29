Люксембург присоединился к коалиции F-16 — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 января переговорил со своим коллегой Люком Фриденом и выразил благодарность премьеру Люксембургу за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16.

Об этом Денис Шмигаль сообщил в Telegram-канале.

"Обсудили реализацию общих договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и Президентом Владимиром Зеленским в Давосе. Затронули вопросы евроинтеграции Украины и поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Благодарны за поддержку в этих и других вопросах. Получил заверения от коллеги, что Люксембург и в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю помощь", — сказал Шмыгаль.

Особое внимание лидеры сосредоточили на усилении санкций против России и замораживании российских активов. Люксембург здесь вносит весомый вклад.

"Подчеркнул, что конфискация этих активов может стать ценным ресурсом для восстановления Украины", — добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже в 2024 году в украинском небе появятся самолеты F-16.

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