Безпечний секс: як підібрати свій вид контрацептивів

Якщо ви ніколи не задумувались про альтернативу презервативам, то даруємо вам інформацію роздумів.
Про це пише uahealth в Instagram.
Тримайте гайд про те, на що звернути увагу при виборі контрацептива і секрет, коли можна відмовитись від захисту зовсім.
Консультація з лікарем
Завжди і всюди, найдієвіший спосіб обрати свій спосіб контрацепції - консультація з лікарем та всі вони, як правило, визначають дві основні цілі контрацептивів.
- Вберегти від небажаної вагітності.
- Вберегти від небажаних хвороб.
На що варто звернути увагу при виборі захисту
- Чи є у тебе постійний партнер?
- Чи проходили ви разом огляд?
- Чи плануєте ви вагітність?
Три так - це єдиний спосіб відмовитись від контрацептивів зовсім, у всіх інших випадках важливо врахувати багато деталей.
Про які “багато деталей” мова:
- Вік.
- Індивідуальні особливості організму свого та партнера/партнерки.
- Свої бажання на життя.
- Свій стан здоров’я.
- Стан здоров’я свого партнера/партнерки.
- Дані обстеження у лікаря.
Які ефективні контрацептиви є
Бар’єрні контрацептиви утворюють бар’єр, що перешкоджає зустрічі сперми та яйцеклітини. Існують чоловічі та жіночі презервативи.
Жіночі презервативи (фемідом) вводяться у вагіну незалежно від ерегованості члена. Вони можуть залишатися всередині до 10 годин, тому такий презерватив можна «одягнути» за кілька годин до сексу, а не безпосередньо перед початком.
Гормональні контрацептиви виділяють невелику кількість одного або кількох гормонів, які перешкоджають овуляції.
- комбіновані контрацептиви (комбіновані оральні контрацептиви, гормональний пластир, вагінальне кільце);
- прогестагенові контрацептиви (таблетовані контрацептиви, що містять прогестаген, прогестагенові ін’єкційні контрацептиви, внутрішньоматкова система).
Внутрішньоматкові контрацептиви - контрацептивний засіб, який імплантують у матку, де він виділяє мідний компонент або невелику кількість гормону, щоб запобігти проникненню сперматозоїдів до яйцеклітини
- інертні;
- медикаментозні (містять мідь/срібло чи медикаментозні).
Добровільна хірургічна стерилізація (жіноча чи чоловіча):
- Для чоловіків — це вазектомія.
- Для жінок — процедура трубної оклюзії – хірургічного блокування прохідності маткових труб.
Радикально, але дієво. Цей метод може бути актуальним для пар, які вже не планують мати дітей, адже він є незворотним.
Невідкладна контрацепція
До цього методу звертаються у разі незахищеного сексу, аби запобігти небажаній вагітності. Також, застосовується у випадку зґвалтування. Ефективність методу досить висока протягом 72-120 годин після статевого акту. Уникнути вагітності вдається коштом введення значно вищої дози гормонів, ніж та, що міститься у таблетках для циклічного приймання.
Перерваний статевий акт - один із найдавніших природних методів контрацепції і один із самих не дієвих.
Сперматозоїди у чоловіка можуть знаходитись в уретрі й виділятися до моменту сім’явиверження, тому чи встигне хлопець вийти під час оргазму чи ні, може вже бути неважливо.
Сюди ж симптотермальний метод. Але додається постійне вимірювання базальної температури та оцінки слизу. Це дуже не надійно.
Обирай свій захист з лікарем
Безпечний секс - це подвійне задоволення.
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