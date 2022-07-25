Астрологічний прогноз на 25 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: конфліктний день, коли – щоб уникнути сварок із друзями та близькими – необхідно максимально скоротити спілкування з людьми у своєму оточенні. Ні робота, ні бізнес не йтимуть на лад, тож краще взяти невелику – одноденну – паузу, зайнявшись незначними справами, які однаково хтось має зробити.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: корал, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, із якими треба боротися старими перевіреними способами. Якщо вони не діятимуть, необхідно звернутися до лікаря по нову схему лікування. Час сприятливий для очищення від шлаків і токсинів за допомогою детокс-дієти.

Сни дня: сни сьогодні часто бувають віщими, тому дуже важливо звернути на них увагу.

Афоризм дня: "Можливо, наш світ створений для того, щоб могло існувати зло" (Жуль Ренар).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Фаргас – зцілює від жіночих недуг.

Магія та містика дня: чудовий час для створення любовних талісманів – як для себе, так і для близької людини.

Табу дня: не можна ходити малолюдними вулицями в темний час доби.

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