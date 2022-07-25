"Прильоти" у Харкові: у місті лунають вибухи

У Харкові в ніч проти 25 липня знову прозвучали вибухи.
Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.
За попередньою інформацією, після оголошення повітряної тривоги у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів, частина з яких могли пролунати поза межами міста.
Пізніше з'явилася інформація, що вибухи продовжуються, загалом пролунало щонайменше 16 розривів.
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.
Станом на 03:23 стало відомо, що за 15 хвилин після початку повітряної тривоги пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від Харкова.
Залишайтеся в укриттях!
Повідомляється про запуск ракет з Бєлгорода. Інформація перевіряється.
Нагадаємо, що на Одещині підірвався на міні місцевий мешканець, який хотів поплавати в морі. Вибухом йому відірвало голову.
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