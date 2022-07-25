"Прильоти" у Харкові: у місті лунають вибухи

У Харкові в ніч проти 25 липня знову прозвучали вибухи.

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

За попередньою інформацією, після оголошення повітряної тривоги у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів, частина з яких могли пролунати поза межами міста.

Пізніше з'явилася інформація, що вибухи продовжуються, загалом пролунало щонайменше 16 розривів.

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

Станом на 03:23 стало відомо, що за 15 хвилин після початку повітряної тривоги пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від Харкова.

Також читайте У Харкові під час польових робіт підірвався трактор

Залишайтеся в укриттях!

Повідомляється про запуск ракет з Бєлгорода. Інформація перевіряється.

Нагадаємо, що на Одещині підірвався на міні місцевий мешканець, який хотів поплавати в морі. Вибухом йому відірвало голову.

Читайте також: