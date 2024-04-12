Чому не можна відмовлятися від картоплі: вчені назвали 5 причин

Яка користь картоплі для здоров’я нашого організму: про це варто знати.

Ті, хто дотримується дієт, зазвичай намагаються їсти якомога менше картоплі або взагалі виключають її зі свого раціону. Але медики та вчені не рекомендуються цього робити, і ось чому.

Яка користь картоплі: чому не варто виключати її з раціону

Цей крохмалистий овоч багатий на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Картопля за рахунок вмісту таких корисних речовин здатна робити дива для нашого організму. Зокрема, овоч стабілізує рівень цукру в крові, знижує ризик захворювання серця й судин, підвищує імунітет, поліпшує процеси травлення і бореться з ознаками передчасного старіння.

Вчені довели, що відмова від картоплі призводить до втрати поживних речовин в організмі. Науковці провели дослідження, розділивши учасників експерименту на 2 групи. Одні харчувалися картоплею, а інші їли зернові, які не містять крохмалю. Аналізи показали, що відмова від овочу знижує вміст вітамінів в організмі.

Калію - на 21%.

Вітаміну В6 - на 17%.

Вітаміну С - на 11%.

Клітковини - на 10%.

Вітаміну Е - на 5%.

Холіну - на 2%.

Експеримент показав, що харчування повинно бути збалансованим і різноманітним, інакше можна отримати багато проблем зі здоров’ям.

Чому варто регулярно вживати картоплю: 5 основних причин

Вирішує проблему порушення обміну речовин. Картопля нейтралізує надлишок кислот в організмі, які утворюються при неправильному обміні речовин.

Картопля нейтралізує надлишок кислот в організмі, які утворюються при неправильному обміні речовин. Не подразнює слизову оболонку шлунку та кишківника. Картоплю можна їсти при гастриті та виразці шлунку, вона цілком безпечна.

Картоплю можна їсти при гастриті та виразці шлунку, вона цілком безпечна. Знижує рівень "поганого" холестерину. Завдяки вмісту крохмалю, картопля збалансовує рівень холестерину, запобігаючи утворенню бляшок.

Завдяки вмісту крохмалю, картопля збалансовує рівень холестерину, запобігаючи утворенню бляшок. Допомагає при хворобі нирок та серця. Картопля повинна бути у раціоні тих людей, які страждають на ці захворювання.

Картопля повинна бути у раціоні тих людей, які страждають на ці захворювання. Зволоження сухої шкіри. Картопля покращує еластичність та зволоження шкіри, також допомагає при сонячних опіках.

Як правильно вживати картоплю: поради

Не варто їсти картоплю ввечері, краще споживати продукт на обід.

Не слід їсти гарячу картоплю, бо це може призвести до важкості у шлунку та порушення обміну речовин.

Краще варити чи запікати картоплю, оскільки смажений продукт може призвести до набору зайвої ваги.

Не треба зловживати картоплею, бо це може спровокувати порушення обміну речовин.

Лікарі не рекомендують вживати овоч хворим на діабет ІІ типу.

Стару та зелену картоплю краще викидати, так як у ній міститься отрута.

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