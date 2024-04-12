Чому не можна відмовлятися від картоплі: вчені назвали 5 причин

Яка користь картоплі для здоров’я нашого організму: про це варто знати.
Ті, хто дотримується дієт, зазвичай намагаються їсти якомога менше картоплі або взагалі виключають її зі свого раціону. Але медики та вчені не рекомендуються цього робити, і ось чому.
Яка користь картоплі: чому не варто виключати її з раціону
Цей крохмалистий овоч багатий на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Картопля за рахунок вмісту таких корисних речовин здатна робити дива для нашого організму. Зокрема, овоч стабілізує рівень цукру в крові, знижує ризик захворювання серця й судин, підвищує імунітет, поліпшує процеси травлення і бореться з ознаками передчасного старіння.
Вчені довели, що відмова від картоплі призводить до втрати поживних речовин в організмі. Науковці провели дослідження, розділивши учасників експерименту на 2 групи. Одні харчувалися картоплею, а інші їли зернові, які не містять крохмалю. Аналізи показали, що відмова від овочу знижує вміст вітамінів в організмі.
- Калію - на 21%.
- Вітаміну В6 - на 17%.
- Вітаміну С - на 11%.
- Клітковини - на 10%.
- Вітаміну Е - на 5%.
- Холіну - на 2%.
Експеримент показав, що харчування повинно бути збалансованим і різноманітним, інакше можна отримати багато проблем зі здоров’ям.
Чому варто регулярно вживати картоплю: 5 основних причин
- Вирішує проблему порушення обміну речовин. Картопля нейтралізує надлишок кислот в організмі, які утворюються при неправильному обміні речовин.
- Не подразнює слизову оболонку шлунку та кишківника. Картоплю можна їсти при гастриті та виразці шлунку, вона цілком безпечна.
- Знижує рівень "поганого" холестерину. Завдяки вмісту крохмалю, картопля збалансовує рівень холестерину, запобігаючи утворенню бляшок.
- Допомагає при хворобі нирок та серця. Картопля повинна бути у раціоні тих людей, які страждають на ці захворювання.
- Зволоження сухої шкіри. Картопля покращує еластичність та зволоження шкіри, також допомагає при сонячних опіках.
Як правильно вживати картоплю: поради
- Не варто їсти картоплю ввечері, краще споживати продукт на обід.
- Не слід їсти гарячу картоплю, бо це може призвести до важкості у шлунку та порушення обміну речовин.
- Краще варити чи запікати картоплю, оскільки смажений продукт може призвести до набору зайвої ваги.
- Не треба зловживати картоплею, бо це може спровокувати порушення обміну речовин.
- Лікарі не рекомендують вживати овоч хворим на діабет ІІ типу.
- Стару та зелену картоплю краще викидати, так як у ній міститься отрута.
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