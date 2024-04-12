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Чому не можна відмовлятися від картоплі: вчені назвали 5 причин

Чому не можна відмовлятися від картоплі: вчені назвали 5 причин

Чому треба їсти картоплю / Фото: Freepik

Яка користь картоплі для здоров’я нашого організму: про це варто знати.

Ті, хто дотримується дієт, зазвичай намагаються їсти якомога менше картоплі або взагалі виключають її зі свого раціону. Але медики та вчені не рекомендуються цього робити, і ось чому.

Яка користь картоплі: чому не варто виключати її з раціону

Цей крохмалистий овоч багатий на мінерали, вітаміни та антиоксиданти. Картопля за рахунок вмісту таких корисних речовин здатна робити дива для нашого організму. Зокрема, овоч стабілізує рівень цукру в крові, знижує ризик захворювання серця й судин, підвищує імунітет, поліпшує процеси травлення і бореться з ознаками передчасного старіння.

Вчені довели, що відмова від картоплі призводить до втрати поживних речовин в організмі. Науковці провели дослідження, розділивши учасників експерименту на 2 групи. Одні харчувалися картоплею, а інші їли зернові, які не містять крохмалю. Аналізи показали, що відмова від овочу знижує вміст вітамінів в організмі.

  • Калію - на 21%.
  • Вітаміну В6 - на 17%.
  • Вітаміну С - на 11%.
  • Клітковини - на 10%.
  • Вітаміну Е - на 5%.
  • Холіну - на 2%.

Експеримент показав, що харчування повинно бути збалансованим і різноманітним, інакше можна отримати багато проблем зі здоров’ям.

Чому варто регулярно вживати картоплю: 5 основних причин

  • Вирішує проблему порушення обміну речовин. Картопля нейтралізує надлишок кислот в організмі, які утворюються при неправильному обміні речовин.
  • Не подразнює слизову оболонку шлунку та кишківника. Картоплю можна їсти при гастриті та виразці шлунку, вона цілком безпечна.
  • Знижує рівень "поганого" холестерину. Завдяки вмісту крохмалю, картопля збалансовує рівень холестерину, запобігаючи утворенню бляшок.
  • Допомагає при хворобі нирок та серця. Картопля повинна бути у раціоні тих людей, які страждають на ці захворювання.
  • Зволоження сухої шкіри. Картопля покращує еластичність та зволоження шкіри, також допомагає при сонячних опіках.  

Як правильно вживати картоплю: поради

  • Не варто їсти картоплю ввечері, краще споживати продукт на обід.
  • Не слід їсти гарячу картоплю, бо це може призвести до важкості у шлунку та порушення обміну речовин.
  • Краще варити чи запікати картоплю, оскільки смажений продукт може призвести до набору зайвої ваги.
  • Не треба зловживати картоплею, бо це може спровокувати порушення обміну речовин.
  • Лікарі не рекомендують вживати овоч хворим на діабет ІІ типу.
  • Стару та зелену картоплю краще викидати, так як у ній міститься отрута.

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