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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Як відеоігри впливають на інтелект дітей – дослідження

Діти-геймери показують кращі результати в тестах на IQ.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відеоігра

Відеоігра / © Pixabay

Відеоігри, які довгий час вважали шкідливими для дітей, виявилися корисними для інтелекту. Нове масштабне дослідження показало: діти, які частіше грають у відеоігри, демонструють зростання рівня IQ — в середньому на 2,5 пункти за два роки.

Про це пише видання ScienceAlert.

Дослідження охопило майже 10 тисяч американських дітей віком 9–10 років. Вчені з Нідерландів, Німеччини та Швеції зібрали дані про екранний час, а потім порівняли ці дані з результатами когнітивних тестів через два роки. Результати вразили: ті, хто грав більше за інших, мали помітне покращення інтелектуальних показників.

Що перевіряли:

  • розуміння текстів,

  • просторове мислення,

  • пам’ять і гнучкість мислення,

  • здатність до самоконтролю.

Водночас перегляд телевізора та спілкування в соцмережах не мали ні позитивного, ні негативного ефекту на інтелект.

«Наші результати підтверджують: екранний час сам по собі не шкодить інтелекту, а відеоігри можуть навіть його покращувати», — каже нейронауковець Торкель Клінгберг зі Швеції.

Хоча дослідження не враховувало різницю між іграми на телефоні чи консолі, а також не вивчало вплив на сон, фізичну активність чи навчання — воно вже спростовує популярний міф, що відеоігри «туплять».

Науковці наголошують, що інтелект не є чимось сталим, а може змінюватися під впливом середовища. І відеоігри — це один із несподівано корисних чинників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що австралійські вчені виявили зв’язок між невпорядкованим проведенням часу перед екраном і погіршенням когнітивних здібностей.

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