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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова

Вулкан Крашенінникова вивергається вперше за весь час, що за ним спостерігають вчені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вулкан Крашеннікова на Камчатці РФ

Вулкан Крашеннікова на Камчатці РФ

На Камчатці РФ 2 серпня почав вивергатися вулкан Крашеніннікова. Викид попелу стався на висоту кілька кілометрів.

Про це пише DW.

Що відомо про вулкан Крашеніннікова

На російському півострові Камчатка у суботу, 2 серпня, почав вивергатися вулкан Крашеніннікова. О 19:50 із нього стався викид попелу на висоту до 4-6 кілометрів над рівнем моря. Вулкана становить 1856 метрів.

«Шлейф поширився у східному напрямку від вулкана у бік Тихого океану. На заваді поширення попелового шлейфу населені пункти відсутні. Випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано. Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає», — зазначили в МНС.

Вулкану Крашенінникова надано помаранчевий код авіаційної небезпеки. Це означає підвищену загрозу польотам у цьому районі через викиди попелу в атмосферу. МНС Росії також рекомендує не відвідувати околиці вулкана і не намагатися здійснювати сходження.

Нагадаємо, після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Подія потрапила на відео.

Вулкан Ключевська Сопка вивергається на Камчатці через найбільший від 1952 року землетрус. Зараз там спостерігається сильне свічення і сходження розпеченої лави по задньому схилу.

Довідка: Ключевська Сопка — найвищий вулкан Євразії, що діє. Його висота становить близько 4750 м, а вік — приблизно 7 000 років. Це стратовулкан, який регулярно вивергається і входить до найактивніших у світі. Виверження можуть становити небезпеку для авіації через викиди попелу. Вулкан є частиною природного парку «Вулкани Камчатки», внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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